Mondelez en grande forme, malgré les challenges

(Boursier.com) — Mondelez a battu le consensus pour le troisième trimestre, le groupe alimentaire américain ayant dégagé sur la période un bénéfice ajusté par action de 71 cents, contre 70 cents de consensus et 63 cents un an plus tôt. Le groupe aux marques Oreo, Cadbury ou Trident, a affiché des ventes de 7,18 milliards de dollars, contre environ 7 milliards de consensus et 6,7 milliards un an plus tôt. Mondelez a par ailleurs rehaussé sa guidance 2021 de croissance des revenus. Le groupe anticipe une poursuite de l'inflation élevée et des perturbations logistiques. La croissance organique 2021 est maintenue estimée voisine de 4,5%, contre 4% précédemment.