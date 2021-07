Mondelez dope ses prévisions de croissance

(Boursier.com) — Mondelez , le groupe alimentaire américain connu notamment pour sa marque Oreo, a rehaussé ses estimations annuelles de croissance organique des revenus, aidé par la progression des marchés émergents. La compagnie table désormais sur une expansion de plus de 4% en organique, dans le monde, sur l'ensemble de l'exercice, contre une guidance antérieure de plus de 3%. Les revenus trimestriels totaux ont grimpé de 12,4% à 6,64 milliards de dollars, contre 6,42 milliards de consensus. La croissance sur les marchés développés a été de 8,9% à 4,35 milliards. Les marchés émergents, avec la Chine et le Brésil, ont progressé de près de 20% à 2,29 milliards. Le bénéfice ajusté par action a été de 66 cents, contre 63 cents un an avant et en ligne avec le consensus.