Mondelez dépasse les attentes

(Boursier.com) — Mondelez , la multinationale alimentaire américaine, a dépassé les attentes de profits sur le deuxième trimestre et rehaussé de 10% son dividende. Le dollar fort affecte toutefois les perspectives du groupe. Sur le trimestre clos, le groupe a dégagé un bénéfice net de 747 millions de dollars et 54 cents par titre, contre 1,08 milliard de dollars et 76 cents par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 67 cents. Les revenus se sont appréciés de 9,5% à 7,3 milliards de dollars. Le consensus était de 64 cents de bénéfice ajusté par titre et 6,8 milliards de dollars de revenus selon FactSet.