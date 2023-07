Mondelez bondit à Wall Street

(Boursier.com) — Mondelez International grimpe avant bourse à Wall Street, alors que le géant alimentaire américain a rehaussé ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année pour la deuxième fois, avec la demande solide pour les snacks et malgré la hausse des prix. Pour le deuxième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a été de 76 cents, contre 69 cents de consensus et 67 cents un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 8,5 milliards de dollars, 4% de plus que le consensus, alors qu'ils se situaient à 7,3 milliards de dollars un an avant. La croissance organique atteint 15,8% sur le trimestre. Elle est attendue désormais à plus de 12% sur l'exercice. L'expansion du bénéfice ajusté annuel par action devrait être sensiblement comparable.