Mon courtier énergie : Le résultat d'exploitation du 1er semestre est positif à hauteur de 0,9 ME

(Boursier.com) — Mon courtier énergie groupe, société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2023, clos le 30 juin 2023, et arrêtés par le Conseil d'Administration du 17 octobre 2023.

Le Chiffre d'affaires du 1er semestre est en hausse de 23% à 10,4 ME avec une accélération du développement commercial, conformément au plan de marche présenté lors de l'introduction en Bourse : Ouverture de 3 nouvelles agences en France; Acquisition de 4.000 nouveaux clients; Déploiement de l'activité "Transition énergétique"; Structuration de l'équipe en Espagne.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre est positif à hauteur de 0,9 ME. La Trésorerie ressortait à 7,9 ME au 30 juin 2023. La direction confirme ses objectifs 2025.

Charlie Evrard, Fondateur et Président Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, a déclaré : "Au cours du premier semestre, Mon courtier énergie groupe a accéléré son déploiement sur le territoire national avec l'ouverture de trois nouvelles agences, mais également réalisé ses premières ventes à l'international avec la signature de ses premiers contrats en Espagne. Notre parc clients gagne 4 000 nouveaux comptes et nous dépassons pour la première fois de notre histoire les 10 MEUR de chiffre d'affaires sur un semestre. Cette croissance de +23% est d'autant plus remarquable que le 1er semestre 2022 avait déjà été particulièrement dynamique au regard du contexte de marché de l'énergie de l'époque. Cette performance atteste de la solidité de nos fondamentaux dans le courtage B2B. Nous avons également renforcé nos bases pour poursuivre notre trajectoire de croissance rentable en continuant d'investir dans notre réseau d'agences et nos équipes. Afin de proposer à nos clients la solution d'approvisionnement en énergie la plus agile, la cotation en bourse de la société nous a permis de nous doter de moyens financiers importants nous permettant d'agir de manière offensive sur un marché que nous maîtrisons. La levée de fonds de 7 MEUR nous donne les capacités d'investissement dans notre développement en France, à l'international et dans le déploiement de notre offre d'accompagnement dans la transition énergétique. Forts de ces atouts, nous sommes en mesure de confirmer nos objectifs financiers à horizon 2025."