Mon courtier énergie : exercice partiel de l'option de surallocation

(Boursier.com) — La société de courtage en énergie pour les entreprises, Mon courtier énergie, fait part de la fin des opérations de stabilisation. La période de stabilisation, qui a débuté le 31 mai, s'est achevée le 30 juin. Les mesures de stabilisation ont porté sur un nombre total de 28.742 actions dans une fourchette de prix comprise entre 9 euros (prix le plus bas) et 9,65 euros (prix le plus haut) sur Euronext Growth Paris.

Exercice de l'option de surallocation

L'option accordée par la société et ses actionnaires à l'agent stabilisateur, d'émettre jusqu'à 32.474 actions supplémentaires Mon courtier énergie groupe au prix de l'offre dans le cadre de surallocations a été exercée par TP ICAP pour un montant de 32.474 actions le 30 juin.

En conséquence, le nombre total d'actions Mon courtier énergie groupe émises dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 757.862 actions, portant le montant total de l'offre à 7 313 368 millions d'euros.

Après l'exercice de l'option de surallocation, le flottant de Mon courtier énergie groupe s'élève à 20,72% du total de son capital social.

Le capital social de Mon courtier énergie se répartit comme suit :

- UNI Holding (Romain Cassagnaud & Matthieu Boffo) : 24,02%

- Bambalouni Invest (Samy Djebaly & Karim Louhichi) : 24,02%

- Titun Consulting (Charlie Evrard) : 18,02%

- Gadaca (Guillaume Rouaud) : 7,21%

- Jinerjy (Jean-Christophe Cayol) : 6,01%

- Flottant : 20,72%

Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité

Mon courtier énergie groupe a également confié à TP ICAP (Europe) SA la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires, à compter du 3 juillet. Ce contrat est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet d'assurer la liquidité des actions Mon courtier énergie groupe, cotées sur Euronext Growth Paris. Pour la mise en oeuvre de ce contrat, 230 kE ont été affectés au compte de liquidité.