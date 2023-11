Mon courtier énergie : du changement au sein de son Conseil d'administration.

(Boursier.com) — Mon courtier énergie groupe, société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd'hui un changement au sein de son Conseil d'administration.

Madame Claire Vernet-Garnier, administratrice indépendante du groupe nommée lors de l'assemblée générale du 21 mars 2023 et membre du Comité d'audit, a dû quitter ses fonctions au sein du Conseil d'administration en date du 15 novembre. Et ce, afin de se consacrer pleinement à sa nouvelle position au sein des cabinets du Président de la République et de la Première ministre en tant que conseillère Industrie, Innovation et Numérique au sein du pôle économie (cf. Journal Officiel du 17 novembre 2023).

Le Conseil d'administration de Mon courtier énergie groupe est ainsi composé de 8 membres. Le Conseil cooptera un nouvel administrateur en remplacement et cette cooptation sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée générale des actionnaires en 2024.

Claire Vernet-Garnier déclare : "Cela a été un grand privilège d'accompagner Mon courtier énergie groupe, en particulier lors de son introduction en Bourse. J'adresse tous mes voeux de réussite aux dirigeants et à l'ensemble des équipes qui, j'en suis convaincue, continueront d'enchaîner les succès ces prochaines années."

Charlie Evrard, Fondateur et Président Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, conclut : "Au nom du Conseil d'administration, je tiens à remercier Claire pour sa précieuse contribution au développement de Mon courtier énergie groupe, notamment à un moment aussi crucial que son introduction en Bourse. Je la félicite pour sa nouvelle mission et lui souhaite tout le meilleur dans ses fonctions hautement stratégiques."