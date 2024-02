Mon courtier énergie annonce l'enrichissement de son offre en Espagne

(Boursier.com) — Mon courtier énergie groupe, société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd'hui l'enrichissement de son offre en Espagne avec le lancement de trois niveaux de prestations de services visant à répondre aux besoins diversifiés de ses clients en termes de gestion du poste énergie.

Guillaume Rouaud, Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, a déclaré : "En enrichissant notre gamme de services avec trois niveaux de prestations additionnels, nous renforçons notre promesse d'offrir des solutions sur mesure et d'excellence à nos clients. Cette évolution de l'offre espagnole nous permet d'accompagner les entreprises locales de façon personnalisée, en assurant une navigation fluide et sécurisée à travers les défis du marché énergétique, chaque jour plus complexe. Notre ambition est de transformer la complexité en simplicité, permettant ainsi à nos clients de se concentrer sur leur coeur de métier, tout en optimisant leur facture énergétique."

Trois niveaux de services pour une gestion énergétique optimisée

Mon courtier énergie introduit une offre de services innovante, subdivisée en trois niveaux distincts (Initial, Premium et Full) conçue pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise dans la gestion de son budget énergie. Chacun de ces niveaux est soigneusement élaboré pour offrir une gamme évolutive de solutions, incluant l'analyse des offres fournisseurs, les études de marché, la gestion complète et sécurisée de la relation fournisseur, l'optimisation des tarifs d'acheminement et le suivi précis des prix.

La prestation de service la plus complète permet par exemple la génération mensuelle de rapports détaillés de consommation et des analyses personnalisées, ainsi qu'un contrôle en temps réel de la consommation d'énergie. Cette approche innovante et graduelle assure une gestion toujours plus optimisée de la consommation d'énergie adaptée à toutes les exigences des clients de Mon courtier énergie.

Cotation...

Expansion de l'équipe commerciale pour une présence accrue

Mon courtier énergie a renforcé en janvier dernier son équipe commerciale en Espagne avec trois nouvelles recrues et prévoit deux recrutements supplémentaires d'ici l'été. Déjà présent sur 5 zones géographiques (Madrid, Barcelone, Galice, Extrémadure et Andalousie), le Groupe ambitionne de couvrir les principales régions d'Espagne au cours de l'exercice 2024, en recrutant 10 nouveaux partenaires indépendants.

Un portefeuille clients en forte progression

Depuis son implantation en Espagne il y a un an, Mon courtier énergie a franchi le cap des 1.000 clients 'B2B', contribuant au développement de sa notoriété sur le marché espagnol. Cette croissance rapide et maitrisée atteste de la capacité de Mon courtier énergie à répondre efficacement aux besoins en constante évolution des entreprises en matière de gestion énergétique.

Yann Kerouredan, Directeur général de Mi energia manager, filiale espagnole de Mon courtier énergie, commente : "Le renforcement de notre équipe commerciale et notre implantation dans les principales régions d'Espagne s'inscrivent pleinement dans notre stratégie de croissance ciblée sur ce marché à fort potentiel. Nous sommes également fiers de franchir le cap de 1 000 clients seulement un an après notre première implantation sur la péninsule ibérique. Cette étape objective l'attractivité de notre offre, mais aussi la confiance des entreprises dans notre capacité à optimiser leur gestion du poste énergie, devenu de plus en plus stratégique."