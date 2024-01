(Boursier.com) — Mon courtier énergie affiche une croissance du chiffre d'affaires en 2023 de 10% à 21 ME avec une excellente dynamique commerciale en France au 31 décembre 2023 :

*Un parc de 34.000 clients, en hausse de +42% vs. 2022

*Un réseau de 30 agences avec l'ouverture de 7 agences sur l'année

Accélération du développement de deux nouveaux axes du groupe en 2023, avec une montée en puissance prévue en 2024 :

*Transition énergétique intégrant les nouvelles offres d'accompagnement des entreprises (3% du CA 2023)

*Déploiement à l'international avec l'implantation du groupe en Espagne : 1 directeur commercial recruté et 1 000 clients supplémentaires en 2023 (1% du CA 2023)

Le groupe confirme ses objectifs pour 2025.

Guillaume Rouaud, Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, a déclaré : "La croissance de notre chiffre d'affaires en 2023 résulte notamment de l'excellente dynamique commerciale en France, soutenue par la densification du réseau d'agences et l'acquisition de nouveaux clients. Cette dynamique va se poursuivre dès 2024, avec le déploiement progressif de nos deux autres relais de croissance : l'offre 'Transition énergétique' et l'internationalisation de notre activité, avec une première implantation réussie en Espagne. Afin d'accompagner cette croissance, nous avons accéléré les recrutements avec 60 nouveaux collaborateurs en 2023 et renforcé nos capacités financières grâce notamment au succès de notre introduction en Bourse sur le marché d'Euronext Growth à Paris. Forts de ces atouts, nous sommes confiants dans l'atteinte de nos objectifs fixés à horizon 2025."

Avec un solide TCAM de +90% depuis 2019, le chiffre d'affaires de 2023 atteint 21 ME (+10% par rapport à 2022).

Au cours de l'exercice 2023, le Groupe a acquis 10.000 nouveaux clients. Ainsi au 31 décembre 2023, le Groupe dispose de 34.000 clients, soit +42% par rapport à 2022. À cette même date, le réseau français du Groupe est composé de 30 agences (vs. 23 agences en 2022) permettant de couvrir la quasi totalité du territoire national. Enfin, 30 nouveaux courtiers ont intégré les agences Mon courtier énergie cette année.

Transition énergétique

En novembre 2023, le Groupe a lancé sa solution 360o sur le pilotage de la transition énergétique des entreprises, de la maîtrise technique et financière, jusqu'à la négociation des tarifs d'achat d'énergie verte, tout en facilitant l'accès aux aides et financements. Cette offre déployée depuis novembre s'intègre dans la gamme des services de transition énergétique qui représente 3% du chiffre d'affaires 2023 et montera en puissance en 2024, pour atteindre l'objectif de 10% du chiffre d'affaires en 2025.

Le groupe prévoit de poursuivre l'internationalisation de son activité avec les implantations progressives en Italie (2024) et en Allemagne (2025).

Gouvernance

Début janvier 2024, le Conseil d'administration de Mon courtier énergie groupe a décidé de faire évoluer la gouvernance du Groupe afin de répondre aux meilleurs standards de gouvernance en séparant les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général : Guillaume Rouaud, précédemment Directeur général délégué, est nommé Directeur général Groupe et Charlie Evrard, jusqu'ici Président directeur général, poursuivra son mandat de Président du Conseil d'administration.

Objectifs 2025 confirmés

* Un chiffre d'affaires supérieur à 40 ME;

- dont plus de 10% dans le conseil en transition énergétique;

- dont plus de 15% réalisé à l'international;

* Un résultat d'exploitation d'environ 5 ME;

* Un réseau composé de plus de 40 agences.

Prochaine publication financière

Résultats annuels 2023 : 11 avril 2024 (avant ouverture des marchés).