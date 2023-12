Mon courtier énergie : 30 agences permettant de couvrir la quasi-totalité du territoire national

(Boursier.com) — Mon courtier énergie fait le point sur le développement de son réseau d'agences en France au 4ème trimestre 2023.

Au cours du dernier trimestre 2023, Mon courtier énergie groupe a étendu son réseau d'agences avec l'ouverture de 4 nouvelles agences : à Nice et Troyes permettant ainsi de densifier le réseau dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Grand-Est et à Dijon et Besançon, premières implantations du groupe dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

À date, le réseau français du Groupe est ainsi composé de 30 agences permettant de couvrir la quasi-totalité du territoire national.

Par ailleurs, l'agence de Lyon et désormais les agences de Troyes, Dijon et Besançon sont des agences 100% détenues par Mon courtier énergie groupe.

Enfin, 30 nouveaux courtiers ont intégré les agences Mon courtier énergie sur le trimestre. Ils auront pour mission le développement de l'activité historique de courtage B2B, ainsi que l'accompagnement de l'activité de conseil, notamment avec le lancement récent des services dans la " Transition énergétique " dont la montée en puissance est attendue tout au long de 2024.

Et le groupe de rappeler ses objectifs à horizon 2025 : un chiffre d'affaires supérieur à 40 MEUR, un résultat d'exploitation d'environ 5 MEUR et un réseau de plus de 40 agences.