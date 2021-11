Molotov rejoint fuboTV !

(Boursier.com) — Molotov , la première plateforme française de télévision en streaming annonce une étape importante dans son développement, en rejoignant le groupe américain fuboTV Inc, la première plateforme américaine de streaming pour la télévision en direct et les programmes sportifs.

L'opération est réalisée au travers de l'acquisition de Molotov par fuboTV sous la forme d'une opération en numéraire et en titres pour un montant de 190 Millions de dollars (164,3 ME). L'acquisition est soumise aux approbations requises et aux conditions de clôture habituelles, pour une date de clôture estimée au cours du premier trimestre 2022.

L'objectif est de permettre le déploiement d'une plateforme mondiale sur les deux continents et à l'international, Molotov étant destinée à devenir le hub européen des opérations du groupe.

Molotov restera présidée et dirigée par son fondateur et PDG JeanDavid Blanc, qui est également nommé Chief Strategy Officer. L'entreprise, basée à Paris et déjà constituée d'une centaine de personnes, entend s'agrandir pour devenir un pôle de développement pour le groupe.

"Nous sommes fiers de cette nouvelle étape pour Molotov. Nous partageons avec fuboTV la même ambition et la même vision d'une plateforme de streaming TV en direct des deux côtés de l'Atlantique. Notre objectif est d'offrir aux consommateurs une expérience de streaming de premier plan, avec des contenus télévisuels premium, à l'échelle mondiale", explique JeanDavid Blanc, fondateur et PDG de Molotov.

"Molotov s'est imposée comme la référence des plateformes de télévision en streaming, financées par l'abonnement et la publicité", ajoute David Gandler, co-fondateur et PDG de fuboTV. "Nous sommes convaincus que cette acquisition stratégique contribuera à faire de fuboTV une plateforme mondiale à fort levier opérationnel, unique en son genre pour tous les fans de sport et leurs familles."

David Gandler ajoute : "Avec Molotov, nous sommes impatients d'offrir aux utilisateurs du monde entier une expérience de streaming TV véritablement inédite dans sa catégorie."

Molotov, première plateforme de télévision en streaming lancée en France, fort de son succès public, se distingue par une expérience extrêmement innovante qui a remporté de nombreux prix, axée sur la distribution de programmes en direct, en replay et à la demande.

Avec pour mission d'offrir l'expérience de télévision la plus inédite en matière de sport en direct, d'interactivité, et de paris en ligne intégrés, la mission que s'est donné fuboTV consiste à développer sa vision d'une plateforme de streaming qui transcende les modèles actuels de distribution de télévision en streaming.

Molotov opère en France, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, bientôt en République Démocratique du Congo, et au Maroc avec Maroc Telecom. FuboTV opère actuellement aux États-Unis et au Canada et a été le premier MVPD virtuel américain à entrer en Europe avec son lancement en Espagne en 2018.