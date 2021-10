Moderna : vers un feu vert de la FDA à la dose de rappel du vaccin anti-Covid

(Boursier.com) — Un comité d'experts a recommandé jeudi à l'unanimité une dose de rappel du vaccin anti-Coronavirus de Moderna aux Etats-Unis pour certaines catégories de populations, notamment les personnes âgées et celles souffrant de certaines maladies.

A Wall Street, l'action du laboratoire Moderna a terminé jeudi en nette hausse, de 3,2% à 331,88$ en clôture sur le Nasdaq, après la recommandation positive du comité. Le titre est en retrait de 30% par rapport à son record inscrit début août à plus de 484$, mais il a triplé par rapport au 1er janvier dernier.

L'avis de ce comité servira de base à la décision des autorités de santé américaines (FDA) pour se prononcer sur ce rappel. La FDA suit généralement l'avis des experts indépendant de ce comité. Il y a un mois, la FDA avait donné son aval à la dose de rappel du vaccin de Pfizer et BioNTech.

Le vaccin de rappel de Moderna consiste en une dose réduite de moitié (50 microgrammes) par rapport aux deux premières, une quantité qui est jugée suffisante par le groupe pour stimuler les défenses immunitaires à une niveau suffisant pour protéger du virus.

Un groupe de conseillers des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des Etats-Unis se réunira la semaine prochaine pour discuter de recommandations spécifiques sur qui peut recevoir les rappels, si la FDA les autorise. L'administration Biden avait annoncé dans un premier temps son intention de déployer des doses de rappel pour la plupart des adultes aux Etats-Unis, mais la communauté scientifique est divisée et penche plutôt pour un rappel de vaccin réservé aux personnes les plus vulnérables.