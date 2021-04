Moderna vante la qualité de son vaccin anti-Covid

(Boursier.com) — Moderna en profite. Quelques heures après que les autorités sanitaires américaines eurent proposé la suspension, pour davantage de sûreté, du vaccin contre le COVID-19 de Johnson & Johnson, la biotech basée à Cambridge met en avant les données relatives à son vaccin à ARN.

"Une évaluation complète de la totalité des données de sécurité disponibles pour le mRNA-1273 après plus de 64,5 millions de doses administrées dans le monde ne suggère pas d'association avec une thrombose du sinus veineux cérébral (TSVC) ou des événements thrombotiques", affirme Moderna dans une brève déclaration.

Prenant acte de six cas de caillots sanguins atypiques et sévères chez des personnes ayant reçu ce vaccin, les Centres de contrôle et de prévention des maladies et l'autorité américaine des médicaments ont recommandé à la mi-journée "une pause dans le recours à ce vaccin (ndlr : de J&J), par mesure de prudence", d'ici à ce que les analyses approfondies des cas rapportés soient terminées. "A l'heure actuelle, ces effets indésirables semblent extrêmement rares", avec six cas identifiés sur plus de 6,8 millions de doses du vaccin de J&J déjà administrées aux Etats-Unis, mais l'innocuité des vaccins est "la priorité absolue" du gouvernement fédéral, soulignent les deux agences.