Moderna : vaccin anti-grippal pas assez convaincant face au leader Sanofi ?

(Boursier.com) — Le laboratoire américain Moderna a été secoué vendredi à Wall Street, terminant en recul de 5,57%, après la publication de résultats préliminaire jugés pas assez convaincants pour son vaccin contre la grippe saisonnière à ARN messager, la même technologie que le groupe a utilisée pour mettre au point son vaccin très efficace contre le coronavirus.

Pourtant, les premiers résultats cliniques de Phase 1 montrent que "le vaccin expérimental contre la grippe saisonnière de Moderna a produit des anticorps robustes contre les quatre souches du virus, lors d'une étude préliminaire", a fait savoir vendredi la biotech américaine dirigée par le français Stéphane Bancel.

Cependant, les premières données de Moderna, qui ont été comparées à un essai différent mené sur le vaccin de Sanofi, le Fluzone (Efluelda en Europe), ne montrent pas d'efficacité accrue du candidat vaccin à ARNm par rapport au vaccin classique du laboratoire français. Les investisseurs ont été déçus par ces premiers résultats qui ne mettent pas en lumière un avantage évident en faveur du vaccin à ARN messager.

Le titre de la biotech allemande BioNTech (-9,3%), qui travaille aussi avec son partenaire américain Pfizer (+1,2%) sur un vaccin antigrippal à ARN messager, a aussi piqué du nez vendredi à Wall Street après ces informations. Le titre Sanofi a en revanche bondi de 2,9% à la Bourse de Paris, alors que le CAC 40 a cédé 0,24% en clôture.

Sanofi est leader mondial de la vaccination antigrippale, avec 200 millions de doses commercialisées par an dans le monde. Son vaccin Fluzone High-Dose Quadrivalent est un vaccin antigrippal quadrivalent hautement dosé, indiqué pour les adultes âgés de 65 ans et plus aux Etats-Unis et au Canada. Il est également homologué sous le nom de marque Efluelda en Europe, où il est indiqué pour les adultes âgés de 60 ans et plus.

Les actuels vaccins contre la grippe utilisent des virus inactivés ayant perdu leur capacité à déclencher une infection, mais restant capables de provoquer une réponse du système immunitaire. Mais la souche utilisée doit être sélectionnée des mois à l'avance, et leur efficacité est comprise entre 40 et 60%.