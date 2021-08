Moderna : une valorisation délirante ?

(Boursier.com) — Moderna retombait de 5,7% hier soir à Wall Street. Geoff Meacham, analyste chez Bank of America, estime "ridicule" la valorisation actuelle du laboratoire, malgré la forte progression des revenus liés à son vaccin anti-covid. Pour le spécialiste, cette valeur est "injustifiable du point de vue fondamental", et le titre pourrait s'effondrer de 70%. Depuis le début de l'année, le titre a plus que quadruplé, profitant de la crise sanitaire. La valorisation actuelle de plus de 180 milliards de dollars est presque équivalente à celle de Merck & Co. BofA ne se laisse pas impressionner et maintient son objectif de cours de 115$ malgré le rallye sur Moderna.