Moderna : un 'booster Omicron' en mars ?

(Boursier.com) — Moderna pourrait disposer d'un 'booster' (rappel) contre le variant Omicron du covid, testé et prêt à une demande d'autorisation aux USA, dès le mois de mars, affirme Stephen Hoge, président du laboratoire. Hoge juge que des injections de rappel portant sur des gènes ciblant spécifiquement les mutations du variant Omicron récemment découvert seraient le moyen le plus rapide de remédier à toute réduction anticipée de l'efficacité vaccinale. "Nous avons déjà commencé ce programme", a déclaré le dirigeant à Reuters, précisant que Moderna travaille également sur un vaccin multivalent qui couvrirait jusqu'à quatre variants du coronavirus, dont Omicron.

Pendant ce temps, les États-Unis ont, comme il fallait s'y attendre, identifié leur premier cas de Covid-19 causé par Omicron, en Californie. Omicron est qualifié de variant préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé. Les autorités et laboratoires s'affairent afin de déterminer s'il est plus contagieux ou provoque une maladie plus grave que ses tristes prédécesseurs, et s'il peut échapper aux vaccins actuels.

Compte tenu des directives préalables de la Food & Drug Administration, Hoge a déclaré que le processus pour concevoir un nouveau vaccin de rappel pourrait prendre trois ou quatre mois. "Les boosters spécifiques à Omicron, de manière réaliste, n'arriveront pas avant mars et peut-être plus au deuxième trimestre", selon Hoge, à moins que la FDA ne modifie ses directives sur les données nécessaires pour l'autorisation. Moderna serait en mesure de fabriquer le vaccin pendant qu'il effectuerait les tests, afin qu'il soit prêt à être déployé dès que possible.

Le directeur général du laboratoire américain, Stéphane Bancel, avait auparavant jugé qu'il était peu probable que les vaccins contre le Covid-19 actuellement disponibles s'avèrent aussi efficaces contre Omicron que contre les précédentes souches. Bancel affirmait même, cité par le Financial Times, qu'il était probablement impossible que l'efficacité des vaccins face au nouveau variant soit au même niveau que celle observée par exemple face au variant Delta. Il s'attend ainsi à une baisse significative de l'efficacité des vaccins. "Je ne connais pas son ampleur parce que nous devons attendre les données".

Bancel ajoutait que les nombreuses mutations concernant la protéine virale Spike permettant au virus de pénétrer dans les cellules pourraient rendre nécessaire une modification des vaccins actuels. Plus tôt encore, le DG de Moderna avait précisé sur CNBC qu'il faudrait peut-être plusieurs mois avant qu'un vaccin efficace contre le variant puisse émerger.