Moderna soutenu par la troisième dose

(Boursier.com) — Moderna , dont le cours de bourse a déjà plus que sextuplé à Wall Street sur un an, grimpe encore de plus de 2% ce jeudi vers les 444$. Le laboratoire pharmaceutique américain est revenu sur la question de la dose 'booster' de rappel. Évoquant des résultats d'étude montrant une moindre protection avec le temps, le groupe insiste donc sur la nécessité d'une troisième dose de vaccin anti-covid. Il indique que son vaccin reste très efficace contre le Covid-19 dans une étude d'efficacité dans le monde réel et malgré la poussée des cas du variant Delta.

Une nouvelle analyse de la partie ouverte de l'étude de phase 3 COVE montre un risque plus faible de percée des infections chez les participants vaccinés plus récemment (médiane 8 mois après la première dose) que chez les participants vaccinés l'année dernière (médiane 13 mois après la première dose). Moderna estime donc que les données démontrent l'avantage d'une dose de rappel de mRNA-1273.