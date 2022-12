Moderna s'enflamme, excellente nouvelle pour son vaccin ARNm dans le mélanome

(Boursier.com) — Moderna s'envole de 24% sur les 200$ à Wall Street ce mardi, alors que le groupe et son compatriote américain Merck ont annoncé que l'essai de phase 2b KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201 de l'ARNm-4157/V940, un vaccin expérimental ARNm personnalisé contre le cancer, en association avec Keytruda, thérapie anti-PD-1 de Merck, avait démontré une efficacité statistiquement significative et une amélioration cliniquement significative du critère d'évaluation principal de la survie sans récidive par rapport au Keytruda seul pour le traitement adjuvant des patients atteints de mélanome de stade III/IV après une résection complète. Le traitement adjuvant par l'ARNm-4157/V940 en association avec le Keytruda a réduit le risque de récidive ou de décès de 44% par rapport au Keytruda seul.

"Les résultats d'aujourd'hui sont très encourageants pour le domaine du traitement du cancer. L'ARNm a été transformateur pour le Covid-19, et maintenant, pour la toute première fois, nous avons démontré le potentiel de l'ARNm à avoir un impact sur les résultats dans un essai clinique randomisé dans le mélanome", a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. "Nous allons commencer des études supplémentaires sur le mélanome et d'autres formes de cancer dans le but d'apporter aux patients des traitements anticancéreux véritablement individualisés. Nous sommes impatients de publier l'ensemble complet de données et de partager les résultats lors d'une prochaine conférence médicale en oncologie, ainsi qu'avec les autorités".

"Ces résultats positifs représentent une étape importante dans notre collaboration avec Moderna", a déclaré le Dr Dean Y. Li, président de Merck Research Laboratories. "Au cours des six dernières années, nos équipes ont travaillé en étroite collaboration en combinant nos expertises respectives en ARNm et en immuno-oncologie en mettant l'accent sur l'amélioration des résultats pour les patients atteints de cancer. Nous sommes impatients de faire avancer ce programme dans la prochaine phase de développement".

"Les résultats de cet essai randomisé de phase 2b sont passionnants pour le domaine. Ces données fournissent la première preuve que nous pouvons améliorer les taux de survie sans récidive obtenus par le blocage de PD-1 dans le mélanome à haut risque réséqué. Ces résultats fournissent également la première preuve randomisée qu'une approche néo-antigène personnalisée peut être bénéfique dans le mélanome", a déclaré Jeffrey S. Weber, MD, PhD, chercheur principal de l'étude et directeur adjoint du Perlmutter Cancer Center de NYU Langone. Le Dr Weber est consultant rémunéré pour Merck et Moderna.

Les sociétés prévoient de discuter des résultats avec les autorités réglementaires et de lancer une étude de phase 3 chez des patients atteints de mélanome en 2023.

En octobre de cette année, les sociétés ont annoncé que Merck avait exercé son option pour développer et commercialiser conjointement l'ARNm-4157/V940. Merck et Moderna partageront les coûts et les bénéfices à parts égales dans le cadre de cette collaboration mondiale.