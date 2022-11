Moderna s'effondre à Wall Street, alors que les ventes de vaccin déçoivent

(Boursier.com) — Moderna , le laboratoire pharmaceutique américain, plonge avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Le fabricant de vaccins Covid a affiché des bénéfices du troisième trimestre bien plus faibles que prévu et a déclaré que les contraintes d'approvisionnement à court terme auraient un impact sur les accords d'achat anticipé de 2022. La firme de Cambridge, Massachusetts, a annoncé des revenus trimestriels de 3,36 milliards de dollars, contre 4,97 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice net est retombé de 69% à 1 milliard de dollars, alors que le bpa dilué s'est effondré de 67% à 2,53$. Le consensus sur la période était de 3,29$ de bénéfice ajusté par action pour 3,53 milliards de dollars de revenus. Le groupe abaisse par ailleurs ses prévisions annuelles de ventes pour son vaccin anti-covid, tablant sur un niveau de 18 à 19 milliards de dollars, contre une guidance antérieure de 21 milliards de dollars.

Notons que le rival Pfizer avait précédemment fait état, quant à lui, de revenus covid supérieurs aux anticipations, relevant au passage ses estimations.