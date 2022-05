Moderna : progresse après les comptes

(Boursier.com) — Moderna gagne 1,7% à 149,1$ à l'ouverture de Wall Street alors que le laboratoire pharmaceutique américain anticipe des ventes pour son vaccin contre le Covid-19 plus élevées au deuxième qu'au premier semestre. Sur les trois premiers mois de 2022, les ventes ont atteint près de 6 milliards de dollars contre 1,7 Md$ un an plus tôt et 4,2 Mds$ attendus par les analystes. Le groupe a enregistré un bénéfice net de 3,7 Mds$, soit un bpa de 8,58$, contre 4,98$ de consensus. Moderna a maintenu sa prévision de ventes pour son vaccin pour l'ensemble de l'année à 21 milliards de dollars. Le groupe pharmaceutique prévoit de tester une injection de rappel ciblant le variant Omicron, ainsi que les autres variants, dans le cadre d'un essai de phase avancée au cours du deuxième trimestre.