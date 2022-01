Moderna prêt à vacciner les enfants de 2 à 5 ans ?

(Boursier.com) — Moderna a communiqué au sujet des études cliniques du vaccin Covid-19 chez les enfants et les adolescents. Le groupe attend des données sur les enfants de 2 à 5 ans en mars. Début décembre, Moderna a également décidé d'évaluer le potentiel de doses plus faibles pour répondre aux directives réglementaires en matière d'immunogénicité chez les enfants de 6 à 11 ans et les adolescents de 12 à 17 ans dans ses essais cliniques en cours. La société évalue également une dose de rappel chez les adolescents de 12 à 17 ans. La société est en train de mettre en oeuvre ces diverses modifications au protocole. Moderna s'attend à publier des données sur les enfants de 2 à 5 ans en mars. Si les données sont favorables et soumises à une consultation réglementaire, Moderna pourrait procéder par la suite à des dépôts réglementaires pour les enfants âgés de 2 à 5 ans.