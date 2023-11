Moderna massacré à Wall Street, après son "covid warning"

(Boursier.com) — Moderna dévisse de 7% sur les 71$ à Wall Street en début de séance, après avoir plongé jusqu'à 62,5$. Le laboratoire américain vient en effet d'alerter au sujet de ventes inférieures aux attentes de son vaccin Covid-19, en bas de fourchette des anticipations antérieures. Le groupe du Massachusetts a par ailleurs repoussé à 2025 la date de lancement de son vaccin contre la grippe dont il avait précédemment annoncé qu'il prévoyait une disponibilité en 2024. Moderna a indiqué surtout que ses nouvelles prévisions de revenus de 6 milliards de dollars pour 2023 étaient basées sur l'attente qu'au moins 50 millions de vaccins Covid-19 seraient administrés aux États-Unis. Ce vaccin est son seul produit commercialisé. Le groupe pharmaceutique visait auparavant un chiffre d'affaires logé entre 6 et 8 milliards de dollars.

Moderna entend renouer avec la croissance des ventes en 2025, suite aux lancements de nouveaux vaccins, puis atteindre la rentabilité l'année suivante. Cette perspective semble un peu lointaine pour les marchés, ce qui explique la correction supplémentaire du jour, alors que le titre a déjà plongé cette année de près de 60% à Wall Street.

Pour le troisième trimestre, Moderna a déploré une perte nette de 3,6 milliards de dollars, creusée par des charges sans impact sur la trésorerie de 3,1 milliards de dollars liées au redimensionnement de la capacité de production et à des réserves fiscales. La perte par action atteint 9,53$. Moderna a affiché des revenus de 1,8 milliard de dollars sur ce troisième trimestre, dépassant le consensus.

Le groupe de Cambridge anticipe des revenus de 4 milliards de dollars l'année prochaine avec les ventes du vaccin covid Spikevax et celles du vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), qui n'est pas encore approuvé et doit être lancé l'an prochain si les données sont positives. Les spécialistes anticipent plus de 100 millions de dollars de ventes pour chacun des nouveaux vaccins de Moderna contre le VRS et la grippe, qui n'ont pas encore été approuvés. Les attentes de croissance 2025 sont basées sur les revenus anticipés de ces produits ainsi que de son prochain vaccin combiné contre la grippe et la Covid-19.