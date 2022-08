Moderna maintient ses estimations sur les vaccins

(Boursier.com) — Moderna gagne du terrain avant bourse à Wall Street, suite à sa publication financière trimestrielle. Le laboratoire a fait état pour le deuxième trimestre de revenus de 4,7 milliards de dollars, ainsi que d'un bénéfice net de 2,2 milliards de dollars et d'un bénéfice par action de 5,24$ en GAAP. Moderna Inc a simplement maintenu ses perspectives de ventes pour l'année entière concernant le Covid-19, à 21 milliards de dollars avec la baisse des commandes des pays à revenu faible et intermédiaire via le programme international de partage de vaccins COVAX. Les prévisions sont donc inchangées malgré l'accord de 1,74 milliard de dollars de Moderna la semaine dernière avec le gouvernement américain pour 66 millions de doses d'un vaccin mis à jour pour les sous-variants d'Omicron. "C'est à cause de COVAX. Comme vous vous en souvenez, nous avons un partenariat avec COVAX pour fournir des produits aux pays à faible revenu. COVAX ne veut pas des doses qu'ils ont commandées", a déclaré à Reuters le directeur général du groupe, Stéphane Bancel.

Les attentes du marché concernant une augmentation des ventes de vaccins ont reculé, les analystes étant divisés sur la durabilité de cette croissance vertigineuse au-delà de 2022 en raison de doutes sur la demande de doses de rappel. Moderna a rapporté 4,5 milliards de dollars de ventes de doses au deuxième trimestre clos le 30 juin, niveau tout de même bien supérieur aux anticipations de marché.