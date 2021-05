Moderna : les revenus s'envolent, le vaccin anti-Covid efficace chez les enfants âgés de 12 à 17 ans

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Moderna , qui vient de publier le premier bénéfice de son histoire au premier trimestre, affirme que son vaccin contre le Covid-19 est efficace à 96% chez les enfants âgés de 12 à 17 ans. La société de biotechnologies américaine prévoit de soumettre les données relatives à son vaccin à la FDA en vue d'une approbation complète dans le courant du mois. Comme pour les adultes, l'injection chez les adolescents a été généralement bien tolérée et aucun problème de sécurité sérieux n'a été identifié à ce jour, a précisé le groupe basé à Cambridge.

Concernant les résultats des trois premiers mois de l'année, Moderna a réalisé un bénéfice de 1,2 milliard de dollars, soit 2,84 dollars par action, contre une perte de 124 M$ et 35 cents par action au premier trimestre de l'année précédente. Le consensus tablait sur un bpa de 2,39$. Le chiffre d'affaires a atteint 1,9 milliard de dollars sur la période contre 8 M$ un an plus tôt et 2 Md$ de consensus. Environ 1,7 milliard de dollars des recettes sont issues du vaccin contre le Covid-19.