Moderna : la FDA enquêterait sur un risque cardiaque plus élevé

Moderna : la FDA enquêterait sur un risque cardiaque plus élevé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Food & Drug Administration américaine étudierait des données nouvelles indiquant que le vaccin anti-covid de Moderna pourrait être lié à un risque d'inflammation cardiaque plus élevé que prévu chez les hommes jeunes, d'après le Washington Post. L'investigation de l'autorité américaine de santé porterait sur des données canadiennes suggérant que le risque de myocardite pourrait se révéler être plus important qu'attendu chez les hommes de moins de 30 ans. Le Washington Post cite des sources proches de l'étude. Une source précise que l'incidence des myocardites pourrait être 2,5 fois plus élevée chez les personnes vaccinées avec le Moderna que chez celles ayant reçu le vaccin Pfizer / BioNTech. Il serait toutefois encore prématuré d'établir une quelconque conclusion, des travaux supplémentaires étant nécessaires. FDA et EMA avaient ajouté récemment à la liste d'effets indésirables très rares des vaccins anti-covid de Moderna et Pfizer / BioNTech la survenue de myocardite et de péricardite chez les jeunes hommes.