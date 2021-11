Moderna : la FDA autorise sa dose Covid-19 de rappel pour les adultes, le titre flambe

(Boursier.com) — Moderna s'envole avant bourse à Wall Street. Le laboratoire a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) avait étendu son autorisation d'utilisation d'urgence afin d'inclure une dose de rappel de son vaccin Covid-19 pour tous les adultes âgés de 18 ans et plus. Ce rappel s'applique aussi aux personnes de 18 ans et plus ayant terminé une primovaccination avec tout autre vaccin Covid-19 autorisé ou approuvé. "Cette autorisation d'utilisation d'urgence arrive à un moment critique alors que nous entrons dans les mois d'hiver et que nous faisons face à une augmentation du nombre de cas de Covid-19 et d'hospitalisations à travers le pays", a déclaré Stéphane Bancel, DG de Moderna. "Nous remercions la FDA pour son examen et sommes confiants dans les preuves cliniques solides qu'une dose de rappel de 50 microgrammes d'ARNm-1273 induit une forte réponse immunitaire contre le Covid-19".

La dose de rappel doit être administrée au moins six mois après la fin de toute vaccination primaire contre le Covid-19. Le 20 octobre, la FDA a autorisé pour une utilisation d'urgence une dose de rappel du vaccin Moderna Covid-19 au niveau de dosage de 50 microgrammes pour les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les adultes âgés de 18 à 64 ans qui présentent un risque élevé de covid sévère, et pour les personnes âgées de 18 à 64 ans avec une exposition institutionnelle ou professionnelle fréquente au SRAS-CoV-2. Le vaccin de rappel Moderna est autorisé pour les adultes âgés de 18 ans et plus, quels que soient les facteurs de risque professionnels, sur de nombreux marchés internationaux. Cela fait suite à l'approbation antérieure de la troisième dose de 100 microgrammes d'ARNm 1273 chez les personnes immunodéprimées.