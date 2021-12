Moderna : la dose de rappel renforce très fortement la protection contre Omicron

(Boursier.com) — Moderna a annoncé des données préliminaires concernant sa dose 'booster' (de rappel) de vaccin Covid-19 et l'impact sur le nouveau variant. Selon le laboratoire, le rappel autorisé (50 microgrammes) augmente le niveau d'anticorps neutralisants d'environ 37 fois contre Omicron, tandis qu'une dose plus forte (100 microgrammes) multiplierait par 83 ces anticorps. Néanmoins, le groupe pharmaceutique poursuit ses travaux sur un booster spécifique à Omicron.

"L'augmentation spectaculaire des cas de Covid-19 dus au variant Omicron est préoccupante pour tous. Cependant, ces données montrant que le rappel Moderna Covid-19 actuellement autorisé peut multiplier par 37 les niveaux d'anticorps neutralisants sont rassurantes", a déclaré Stéphane Bancel, Directeur Général du laboratoire.

Comme décrit précédemment, la Société fait continuellement progresser les candidats boosters pour traiter les variants émergents préoccupants. La stratégie comprend l'évaluation du prototype de vaccin (ARNm-1273) au rappel autorisé (dose 50 microgrammes) et une dose plus élevée (100), des candidats polyvalents qui incorporent des variants antérieurs (ARNm-1273.211, ARNm-1273.213) également à 50 et 100 microgrammes, et des candidats 'boosters' spécifiques aux variants préoccupants (Delta, Omicron). Les candidats sont évalués dans des études de phase 2/3 en cours portant sur environ 300 à 600 participants par bras.

Compte tenu de la rapidité de la propagation du nouveau variant, la première ligne de défense avancée par Moderna contre Omicron est une dose de rappel du vaccin actuel. Compte tenu de la menace de long terme, le laboratoire poursuivra par ailleurs le développement d'un vaccin spécifique.