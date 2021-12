Moderna : la Corée du Sud approuve le vaccin... produit par Samsung !

(Boursier.com) — La Corée du Sud a approuvé le vaccin Covid-19 Spikevax de Moderna produit par... Samsung Biologics Co. L'autorisation de mise sur le marché du ministère sud-coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique permet officiellement au vaccin Spikevax Covid-19 de Moderna fabriqué dans les installations de production pharmaceutique locales de Samsung Biologics d'être distribué en Corée et exporté vers d'autres pays. Le média local Chosun avait rapporté le 24 août que Samsung Biologics était sur le point de commencer à prototyper le vaccin Moderna à Incheon, ville portuaire sud-coréenne située à l'ouest de la capitale Séoul.