Moderna : l'Etat américain injecte près de 500 M$ supplémentaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Moderna a reçu 472 millions de dollars supplémentaires du gouvernement américain pour le développement d'un vaccin potentiel contre le Covid-19. Le groupe, dont les résultats des essais de phase 1 du MRNA-1273, le candidat vaccin qu'il propose, ont montré la présence d'anticorps chez les 45 patients participants, sans effets secondaires graves, après deux injections sur une période de quatre semaines, a donc désormais obtenu près d'un milliard de dollars des autorités américaines. Le groupe pharmaceutique lance la phase 3 de l'essai cette semaine. L'étude porte cette fois sur 30.000 patients. En cas de résultats positifs, Moderna estime être en course pour fournir environ 500 millions de doses par an, et peut-être jusqu'à un milliard de doses, à partir de 2021.