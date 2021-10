Moderna insiste sur l'utilité d'un vaccin de rappel

(Boursier.com) — Moderna a déclaré mardi que la Food and Drug Administration des États-Unis devrait autoriser des doses de rappel de son vaccin Covid-19 chez les personnes âgées entièrement vaccinées et d'autres personnes à haut risque. Le laboratoire américain a déclaré que ses données étayaient les avantages pour la santé publique d'une dose de rappel de son vaccin pour restaurer la réponse immunitaire, tout en réduisant le nombre d'infections chez les adultes entièrement vaccinés. Les commentaires de Moderna ont été publiés dans des documents d'information avant une réunion jeudi des conseillers experts externes de la FDA pour discuter de la dose de rappel.

Moderna, Inc. a annoncé par ailleurs aujourd'hui que Gavi, l'Alliance du vaccin, avait exercé son option d'achat de 176,5 millions de doses supplémentaires de son vaccin Covid-19 pour le dispositif COVAX. Parmi ces doses supplémentaires, 116,5 millions de doses devraient être livrées au premier trimestre 2022 et 60 millions de doses devraient être livrées au deuxième trimestre 2022. Plus de 210 millions de doses ont désormais été achetées par COVAX pour être livrées dans les pays à faible revenu, dont 34 millions de doses qui seront livrées au quatrième trimestre 2021. COVAX a des options pour acheter 233 millions de doses supplémentaires au second semestre 2022.

Enfin, notons que le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a publié un décret interdisant aux administrations et entreprises privées d'imposer la vaccination contre le covid...