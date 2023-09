Moderna grimpe avec son vaccin antigrippal

(Boursier.com) — Moderna bondit de 4% avant bourse à Wall Street ce mercredi, alors que le laboratoire a annoncé que son vaccin antigrippal mRNA-1010 avait atteint son objectif principal dans un essai clinique auprès de plus de 2 400 adultes. Le vaccin reformulé a produit une réponse immunitaire plus forte contre les quatre souches du virus de la grippe qu'un vaccin antigrippal traditionnel, a précisé le groupe. Les effets secondaires étaient similaires à ceux des essais antérieurs. L'étude a examiné les niveaux d'anticorps contre la grippe et n'a pas évalué directement l'efficacité dans la prévention des symptômes. Le groupe entend demander très rapidement une approbation accélérée aux USA. Le vaccin pourrait alors être disponible pour la prochaine saison automne-hiver. Notons par ailleurs que le groupe a aussi indiqué son intention de réduire sa production de vaccin contre le Covid-19, alors qu'une version mise à jour vient d'être approuvée par les autorités américaines. Le groupe entend toutefois tenir compte du ralentissement de la demande.