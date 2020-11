Moderna flambe et dope les marchés avec son vaccin covid

(Boursier.com) — Moderna Therapeutics bondit de 10% sur les 98$ à Wall Street et dope littéralement les marchés. Le titre a déjà quintuplé cette année et poursuit donc sur sa lancée...

Le laboratoire pharmaceutique du Massachusetts vient en effet d'annoncer une incroyable efficacité de 94,5% de son vaccin contre le Covid-19 en phase 3. De plus, le vaccin réfrigéré serait stable 30 jours durant. Le candidat vaccin de Moderna atteint donc son objectif principal d'efficacité en première analyse intermédiaire de l'étude de phase 3 COVE. La première analyse comprend 95 cas confirmés de Covid-19 parmi les participants. Moderna entend soumettre une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence auprès de la FDA américaine dans les prochaines semaines, et indique que la demande d'EUA en question sera basée sur l'analyse finale de 151 cas et un suivi médian de plus de deux mois.

L'étude COVE a recruté plus de 30.000 participants aux Etats-Unis et est conduite en collaboration avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui fait partie du National Institutes of Health (NIH), et la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). L'objectif principal de l'étude de phase 3 est basé sur l'analyse des cas confirmés et prononcés deux semaines et plus après la seconde dose du vaccin. La première analyse intérimaire est basée sur 95 cas confirmés, dont 90 cas de Covid-19 observés sur le groupe placebo et 5 seulement sur le groupe mRNA-1273, ce qui se traduit donc par un taux d'efficacité estimé de 94,5% à ce stade. Un objectif secondaire concernait les cas sévères et comprenait 11 cas dans la première analyse intermédiaire. Les 11 cas concernaient le groupe placebo.

Par ailleurs, une analyse préliminaire suggère un profil d'innocuité et d'efficacité globalement cohérent dans tous les sous-groupes évalués. À mesure que de plus en plus de cas s'accumulent avant l'analyse finale, la société s'attend à ce que l'estimation ponctuelle de l'efficacité du vaccin change. La société prévoit de soumettre les données de l'étude COVE complète de phase 3 à une publication évaluée par des pairs.

"Il s'agit d'un moment charnière dans le développement de notre candidat vaccin COVID-19. Depuis début janvier, nous avons chassé ce virus dans le but de protéger autant de personnes que possible dans le monde. Depuis le début, nous savons que chaque jour compte. Cette analyse intermédiaire positive de notre étude de phase 3 nous a donné la première validation clinique du fait que notre vaccin puisse prévenir la maladie COVID-19, y compris les maladies graves", a déclaré Stéphane Bancel, DG de Moderna. "Ce jalon n'est possible que grâce au travail acharné et aux sacrifices d'un si grand nombre. Je tiens à remercier les milliers de participants à nos études de phase 1, phase 2 et phase 3, ainsi que le personnel de nos sites d'essais cliniques qui ont été aux premières lignes de la lutte contre le virus. Ils sont une inspiration pour nous tous. Je tiens à remercier les NIH, en particulier le NIAID, pour leur leadership scientifique, notamment grâce à des années de recherche fondamentale sur les menaces potentielles de pandémie au Vaccine Research Center qui ont conduit à la découverte de la meilleure façon de fabriquer des antigènes de protéines Spike qui sont utilisés dans notre vaccin et d'autres (...)".

La semaine dernière, Pfizer et son partenaire BioNTech avaient déjà très agréablement surpris en annonçant les résultats intermédiaires de phase 3 de leur vaccin contre le nouveau coronavirus. Les deux groupes avaient fait état d'une efficacité de plus de 90% du vaccin selon l'analyse intérimaire de phase 3. Certains avaient toutefois relativisé cette excellente nouvelle en évoquant notamment la conservation du vaccin. Pfizer rend 3,5% ce jour à Wall Street et BioNTech 10,2%...