Moderna flambe avec son vaccin expérimental contre le Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Moderna grimpe de 21% supplémentaires ce lundi à Wall Street, le groupe ayant fait le buzz en annonçant des résultats jugés prometteurs d'une étude préliminaire sur un possible vaccin contre le coronavirus Covid-19. Le groupe américain de biotechnologies estime que l'administration dans le cadre d'un essai clinique à petite échelle de son vaccin contre le Covid-19 a entraîné une production d'anticorps capable de neutraliser le virus. Selon le groupe, les quantités d'anticorps étaient comparables à celles relevées chez de patients guéris du Covid-19. Trois doses du vaccin ont été administrées et la réponse immunitaire a augmenté suivant la dose. Le vaccin ARNm-1273 se serait révélé par ailleurs sûr et bien toléré.