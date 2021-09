Moderna flambe, avec son rappel 'Covid-19-grippe'

(Boursier.com) — Moderna bondit de 4,5% en début de séance à Wall Street sur les 440$, alors que le laboratoire développe un vaccin à dose unique combinant une dose de rappel contre le Covid-19 et un rappel contre la grippe ! "Notre priorité numéro un en tant qu'entreprise est actuellement de mettre sur le marché un vaccin de rappel annuel pan-respiratoire, que nous prévoyons de toujours personnaliser et mettre à niveau", a déclaré le PDG Stéphane Bancel lors de la journée R&D de Moderna.

La firme a par ailleurs fourni des mises à jour sur son essai de stade intermédiaire en cours testant son vaccin Covid-19 autorisé chez des enfants âgés de moins de 12 ans. Dans le cadre de l'essai pédiatrique, la société a déclaré qu'elle testerait 50 microgrammes de son vaccin sur un groupe d'étude de 4.000 enfants entre 6 ans et moins de 12 ans. Moderna a déclaré que des études de sélection de dose pour différents groupes d'âge, tels que les groupes d'âge de 2 ans à moins de 6 ans et de 6 mois à moins de 2 ans, étaient en cours.

Le vaccin de Moderna, qui a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence pour les personnes âgées de 18 ans et plus aux États-Unis en décembre, fait actuellement l'objet d'un examen par la FDA en vue d'une utilisation chez les adolescents.

Le vaccin concurrent de Pfizer et BioNTech a été autorisé pour les 12 à 15 ans plus tôt cette année. Ce même vaccin à reçu une autorisation formelle de la FDA pour les 16 ans et plus... Les rappels de vaccins anti-covid Pfizer / BioNTech aux USA devraient débuter d'ici une dizaine de jours. Le vaccin 'booster' Moderna (mRNA-1273) est attendu ultérieurement.

Enfin, Novavax a aussi précisé mercredi avoir lancé une étude de stade précoce pour tester son vaccin combiné contre la grippe et le Covid-19.