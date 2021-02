Moderna flambe après les annonces

(Boursier.com) — Moderna bondit de près de 9% vers les 158$ ce jeudi à Wall Street, alors que le laboratoire américain envisage de réaliser 18,4 milliards de ventes sur son vaccin covid cette année. Le groupe entend produire 700 millions de doses sur l'année, puis 1,4 milliard l'an prochain. Moderna a aussi annoncé le départ programmé pour fin septembre de son directeur médical Tal Zaks... Pour le quatrième trimestre clos fin décembre, le groupe a réalisé des revenus de 571 millions de dollars, très largement supérieurs au consensus, pour une perte par action de 69 cents. Un an plus tôt, la 'biotech' affichait 37 cents de perte par action et seulement 14 millions de dollars de recettes.

L'avenir financier se présente très bien pour le groupe, qui commercialise l'un des deux vaccins contre le nouveau coronavirus autorisés pour une utilisation d'urgence aux USA. Les analystes espèrent un bénéfice ajusté par action de 15$ cette année, pour 11 milliards de dollars de recettes, ce qui marquerait un changement total de dimension par rapport à 2020 (803 millions de ventes et 1,96$ de perte par action). Au regard des dernières annonces du groupe, ce consensus de marché semble d'ailleurs extrêmement prudent.