Moderna flambe à Wall Street

(Boursier.com) — Moderna s'enflamme avant bourse à Wall Street. Il faut dire qu'un vaccin personnalisé développé par Merck et Moderna a permis de prévenir la récidive d'un cancer de la peau grave pendant trois ans, selon les nouveaux résultats prometteurs d'une étude. Les patients atteints de mélanomes graves ayant reçu le vaccin et le médicament anticancéreux Keytruda (Merck) seraient 49% moins susceptibles de décéder ou de voir leur cancer réapparaître que ceux ayant reçu Keytruda seul, d'après les deux partenaires. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour Moderna, concepteur de vaccins anti-Covid qui tente de développer de nouvelles utilisations ARNm pour lutter contre la grippe, le cancer ou le virus respiratoire syncytial. Le mois dernier, Moderna a averti concernant ses revenus 2024, avec la moindre demande en traitements et vaccins covid.