Moderna, efficace contre Omicron

(Boursier.com) — Moderna a annoncé aujourd'hui de nouvelles données cliniques sur son candidat de rappel Covid bivalent visant Omicron, l'ARNm-1273.214, contenant l'ARNm-1273 (Spikevax) et un vaccin candidat ciblant le variant Omicron. Une dose de rappel de 50 microgrammes d'ARNm-1273.214 a atteint toutes les spécifications préalables, dont une réponse supérieure en termes d'anticorps (multipliés par huit). La dose booster a été généralement bien tolérée, avec, selon le laboratoire, des effets secondaires comparables au mRNA-1273 à la même dose. Stéphane Bancel, le CEO de Moderna, se réjouit de ces données préliminaires. Il anticipe une protection plus longue contre les variants préoccupants avec ce booster, principal candidat pour la dose de rappel automnale. Les données et analyses seront soumises aux régulateurs en vue d'une disponibilité espérée dès cet été.