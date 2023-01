Moderna dopé par les perspectives chinoises et une étude favorable

(Boursier.com) — Moderna grimpe à Wall Street avant bourse. Le directeur général du laboratoire américain, Stéphane Bancel, a déclaré ce mercredi que le groupe était en pourparlers actifs pour fournir des vaccins Covid-19 à la Chine. S'adressant à Reuters en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, il a déclaré que les pourparlers avec Pékin couvraient également le sujet des usines et d'autres produits, y compris les traitements contre le cancer. "Ce que je veux vraiment comprendre, c'est comment aider le gouvernement chinois à déterminer quels sont ses besoins du point de vue des soins de santé", a-t-il déclaré sans plus de détails. Pékin a jusqu'à présent insisté pour n'utiliser que des vaccins covid fabriqués en Chine pour sa propre population, mais le pays est en proie à une épidémie croissante suite à la levée des restrictions.

Moderna bondit aussi en bourse sur les données positives d'un essai de vaccin contre le VRS à un stade avancé. "Nous nous engageons à développer un portefeuille de vaccins respiratoires à ARNm pour cibler les virus les plus importants à l'origine de maladies respiratoires, notamment le Covid-19, la grippe et le métapneumovirus humain", a déclaré Stéphane Bancel. Moderna, qui utilise sa technique d'ARN messager pour développer le traitement connu sous le nom d'ARNm-1345, a déclaré que le médicament était efficace à 83,7% pour prévenir au moins deux symptômes du virus respiratoire syncytial chez les adultes de plus de 60 ans. Les infections au VRS peuvent être mortelles chez les jeunes enfants et les adultes plus âgés. Elles se sont accélérées aux États-Unis et en Europe cet hiver alors que le covid et la grippe continuaient de se propager.