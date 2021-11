Moderna déçoit, le titre plonge

(Boursier.com) — Moderna plonge en pré-séance à Wall Street, plombé par l'abaissement de sa prévision de ventes de vaccins contre le Covid-19 pour cette année en raison de problèmes de production. Le laboratoire prévoit désormais des ventes comprises entre 15 milliards et 18 milliards de dollars contre 20 milliards précédemment et 19,9 Mds$ attendus par les analystes. En 2022, il anticipe des revenus allant de 17 à 22 Mds$, contre un consensus de 20,7 Mds$.

Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice de 3,3 mds$ ou un bpa de 7,7$ contre une perte par action de 59 cents un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires total de 4,97 Mds$, contre 157,9 M$ un an auparavant. Le consensus tablait néanmoins sur un niveau plus élevé, à 6,32 Mds$.