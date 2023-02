Moderna chute, résultats décevants pour son vaccin ARNm contre les lignées de la grippe B

(Boursier.com) — Moderna trébuche de 6% avant bourse à Wall Street ce vendredi, alors que le laboratoire, fabricant de vaccins COVID, a indiqué qu'un essai d'un candidat vaccin contre la grippe n'avait pas atteint l'un de ses objectifs. "Bien que nous n'ayons pas atteint la non-infériorité pour les souches de la grippe B qui sont plus fréquentes chez les populations plus jeunes, nous avons déjà mis à jour le vaccin qui, selon nous, pourrait améliorer les réponses immunitaires contre la grippe B et nous chercherons à confirmer rapidement ces améliorations dans une prochaine étude clinique grâce à l'agilité de notre plateforme ARNm", affirme Moderna.

Moderna a précisé que son vaccin antigrippal expérimental à base d'ARN messager avait généré une forte réponse immunitaire contre les souches A de la grippe, mais n'avait pas réussi à montrer qu'il était au moins aussi efficace qu'un vaccin approuvé par rapport à la grippe B moins répandue. Le groupe américain, dont le seul produit commercialisé est son vaccin contre la Covid-19, mise désormais sur un vaccin contre la grippe et entend récupérer des parts de marché dans les vaccins contre le virus respiratoire syncytial (VRS) et la grippe saisonnière avec sa plateforme ARNm.

Moderna a expliqué que son vaccin ARNm-1010 avait généré une réponse immunitaire plus forte pour les souches A/H3N2 et A/H1N1 que le vaccin commercialisé contre lequel il a été testé dans un essai sur 6.102 adultes âgés de 18 ans et plus en Argentine, en Australie, Colombie, au Panama et aux Philippines pendant la saison de grippe locale. Il n'a toutefois pas atteint son objectif de non-infériorité par rapport au vaccin conventionnel pour les souches B/Victoria et B/Yamagata.