Moderna : approbation d'un rappel Covid-19 bivalent au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Moderna annonce que l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) au Royaume-Uni a accordé une autorisation conditionnelle pour l'utilisation du vaccin de rappel Covid-19 ARNm-1273.214 (Spikevax Bivalent Original/Omicron) pour l'immunisation active afin de prévenir le Covid-19 causé par le SRAS-CoV-2 chez les personnes de 18 ans et plus. Spikevax Bivalent Original/Omicron est un vaccin bivalent de nouvelle génération qui contient l'ARNm-1273 (Spikevax) et un vaccin candidat ciblant le variant Omicron (BA.1).

"Nous sommes ravis de l'autorisation par la MHRA de Spikevax Bivalent Original/Omicron, notre vaccin Covid-19 de nouvelle génération. Il s'agit de la première autorisation d'un vaccin bivalent contenant Omicron, soulignant davantage le dévouement et le leadership des autorités de santé publique britanniques", a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. "L'ARNm-1273.214 a constamment montré une réponse immunitaire supérieure à l'ARNm-1273 dans les essais cliniques. Ce vaccin bivalent a un rôle important à jouer dans la protection des personnes au Royaume-Uni contre le Covid-19".

La décision de la MHRA est basée sur les données d'essais cliniques d'un essai de phase 2/3, dans lequel l'ARNm-1273.214 a satisfait à tous les critères d'évaluation principaux, y compris la réponse supérieure des anticorps neutralisants contre Omicron (BA.1) par rapport à une dose de rappel de 50 microgrammes d'ARNm-1273 chez les participants séronégatifs au départ. Une dose de rappel d'ARNm-1273.214 a augmenté les titres moyens géométriques neutralisants (GMT) contre Omicron environ 8 fois au-dessus des niveaux de base. De plus, l'ARNm-1273.214 a provoqué de puissantes réponses d'anticorps neutralisants contre les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron par rapport au rappel actuellement autorisé (ARNm-1273), quel que soit le statut infectieux antérieur ou l'âge.