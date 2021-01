Moderna : accord européen pour son vaccin Covid-19

(Boursier.com) — L 'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé ce jour le vaccin du laboratoire américain Moderna contre le nouveau coronavirus pour les personnes de plus de 18 ans, vaccin qui avait déjà obtenu l'accord nécessaire aux États-Unis. L'EMA a donc validé à son tour le vaccin, après avoir donné précédemment son accord à celui de Pfizer / BioNTech. Rappelons que le vaccin de Moderna est estimé efficace à plus de 94%. Il s'agit d'un vaccin administré en deux doses, plus facile à conserver que celui de Pfizer. 160 millions de doses du vaccin de Moderna avaient déjà été commandées par l'Union européenne.