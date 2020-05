Moderna (-10,4%) : trop tôt pour s'emballer sur le vaccin anti-Covid ?

(Boursier.com) — Le cours de la biotech Moderna a corrigé de 10,4% mardi sur le Nasdaq, à 71,67$, après avoir flambé de 20% lundi, suite à la publication de résultats encourageants sur un candidat-vaccin contre le Covid-19, mis au point par la société américaine.

Mais selon des spécialiste des vaccins cités mardi par le site spécialisé dans la santé, 'STAT', ces résultats sont partiels, portent sur un petit nombre de personnes, et doivent donc être interprétés avec précaution. En d'autres termes, il est encore bien trop tôt pour crier victoire, en attendant le déroulement des phases 2 et 3 de l'essai clinique de Moderna.

Un vaccin, condition indispendable à une vraie reprise économique

Les informations sur ce potentiel vaccin ont influencé depuis lundi l'ensemble de la Bourse américaine, alors que le président de la Réserve férérale, Jerome Powell, a déclaré dimanche à l'émission "60 Minutes" de 'CBS' qu'une reprise économique complète ne serait possible qu'après la découverte d'un vaccin contre le coronavirus.

Lundi, Moderna avait annoncé qu'à l'issue de la phase 1 de l'essai, l'administration du candidat-vaccin à un petit groupe de volontaires avait entraîné une production d'anticorps capable de neutraliser le coronavirus. Selon le groupe, les quantités d'anticorps étaient comparables à celles relevées chez de patients guéris du Covid-19. Trois doses du vaccin ont été administrées et la réponse immunitaire a augmenté suivant la dose. Le vaccin ARNm-1273 se serait révélé par ailleurs sûr et bien toléré.

Toutefois, selon 'STATS', à ce stade, il est seulement prouvé que 8 des 45 participants à l'essai de Phase 1 ont développé avec certitude des anticorps capables de neutraliser le Covid-19.

Augmentation de capital de 1,3 Md$ en cours

Le laboratoire a précisé dans un communiqué que la Phase 2 des essais doit débuter "prochainement", et que la Phase 3, la dernière et la plus importante avant une possible commercialisation, avec un grand nombre de volontaires, commencera en juillet.

Dans la foulée, Moderna a annoncé lundi soir son intention de procéder à une augmentation de capital d'environ 1,3 milliard de dollars, afin de financer la production et la distribution de son candidat vaccin.

L'opération, pilotée par Morgan Stanley, prévoit l'émission de 17,6 millions d'actions nouvelles à 76$ pièce, a indiqué Moderna, qui espère boucler l'augmentation de capital "autour de jeudi", et lever ainsi environ 1,34 milliard de dollars.