Mobileye bat le consensus

(Boursier.com) — Mobileye gagne du terrain à Wall Street, alors que le groupe vient de battre le consensus au quatrième trimestre, dégageant un bénéfice ajusté par action de 28 cents, à comparer à un consensus de 27 cents et un niveau de 27 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 637 millions de dollars, en ligne avec les attentes, contre 565 millions un an plus tôt. Le concepteur de technologies de conduite autonome a plus que doublé son bénéfice net consolidé à 63 millions de dollars, tandis que les revenus ont augmenté de 13%.