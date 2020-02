MNG Group installe un nouveau type de tyrolienne à Méaudre en Isère

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MND Group, via sa filiale Techfun, spécialiste de l'aménagement d'infrastructures de loisirs à sensations vient de livrer à la Commune d'Autrans-Méaudre, sur le domaine skiable de Méaudre, une tyrolienne qui pour la première fois permet de s'adapter et de suivre les ruptures de la pente sans se détacher. Avec cette solution technique, il n'est plus nécessaire d'avoir des tours intermédiaires ; une seule tyrolienne franchit les mouvements de terrains ou les remontées mécaniques.

Ce défi technologique a été rendu possible grâce à l'utilisation de deux pylônes de déviation du câble que les utilisateurs franchissent en ligne. Il s'agit d'une première mondiale d'avoir ainsi 2 pylônes intermédiaires sur une tyrolienne. Le principal avantage est de pouvoir offrir aux participants une descente continue depuis la station de départ jusqu'à l'arrivée. Autre avantage pour l'exploitant, cette solution ne nécessite pas de personnel au niveau des points intermédiaires. Le coût d'exploitation est donc réduit au minimum.

Autre avantage, son faible impact visuel, puisqu'à Méaudre, la nouvelle tyrolienne du Vercors ne comporte que 2 mats entre les 1,3 km de distance qui séparent le départ de l'arrivée. Une solution "classique" avec des tours intermédiaires aurait nécessité des structures beaucoup plus imposantes pour reprendre les efforts et permettre l'accès aux stations intermédiaires.

Cette tyrolienne d'un nouveau type permet de créer des profils uniques et proches des remontées mécaniques. Cela permet de créer un parcours client idéal pour l'exploitant en terme de gestion de la clientèle et du matériel. Cette proximité avec les remontées mécaniques permet un accès skieurs et non-skieurs simple et sécurisé avec une utilisation 365 jours par an. La vitesse, qui atteint les 60 km/h, est contrôlée par des freins magnétiques pendant la descente et hydrauliques à l'arrivée. La nouvelle tyrolienne du Vercors est adaptée à tous les types de public, et deux personnes peuvent prendre le départ ensemble. Son exploitation est prévue en mode 4 saisons.

La nouvelle tyrolienne du Vercors a été cofinancé par la Région AURA et le Conseil Départemental de l'Isère. Acteur majeur du marché de l'aménagement d'infrastructures de loisirs à sensations, Techfun investit constamment en R&D pour accompagner la croissance du marché des loisirs à sensations.