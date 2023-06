MND : une tyrolienne à couper le souffle à Chamrousse !

(Boursier.com) — La plus grande tyrolienne à pylône du monde a ouvert au public, samedi 17 juin, dans la station de Chamrousse en Isère. D'une longueur de 1.904 mètres, avec 600 mètres de dénivelé et des pointes de vitesses jusqu'à 80 km/h, il s'agit de la plus grande tyrolienne avec pylônes intermédiaires du monde.

Le départ de la tyrolienne se situe au niveau au sommet de la Croix de Chamrousse à 2.253 mètres d'altitude. L'arrivée a lieu au coeur de la station, à Recoin, à 1.650 mètres.

L'accès se fait par la télécabine de la Croix de Chamrousse.

Ce nouvel équipement 'Quatre saisons' voulu par la commune de la station de ski de Chamrousse pour diversifier son offre été/hiver, a été réalisé par le groupe français MND, spécialiste des infrastructures de loisirs à sensations, de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement et de la sécurité en montagne.

Les ingénieurs de MND ont développé un nouveau système breveté de chariots freiné pour tyrolienne qui permet une descente sans arrêt au niveau de différents pylônes intermédiaires, permettant une adaptation plus fine a? la topographie des lieux, y compris par forte pente et surtout des accélérations et des sensations décuplées. L'expérience du groupe dans la conception de systèmes de transport par câble a permis de franchir de nombreuses barrières technologiques pour garantir les sensations et le confort des usagers en toutes sécurité et se différencier fortement des systèmes aujourd'hui existants.

A Chamrousse, MND a construit une impressionnante passerelle himalayenne de 900 mètres de long, qui surplombe à 130 mètres de haut la piste noire des couloirs de Casserousse, piste mythique des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. La tyrolienne et la passerelle himalayenne sont deux réalisations été/hiver, qui entrent dans le cadre du projet de valorisation du site de la Croix de Chamrousse pour diversifier l'offre touristique de la station, grâce a? une économie quatre saisons.