MND : un contrat avec la station de Jinshanling Golden Mountain en Chine

Crédit photo © MND

(Boursier.com) — Le groupe français MND, via son pôle MND Snow, 2e acteur mondial sur le marché de l'enneigement, a remporté, aux côtés de son partenaire chinois Beijing Snow Elan, l'appel d'offre international pour concevoir et réaliser l'ensemble du système d'enneigement de la station de ski de Jinshanling Golden Mountain.

Situé à 120 km au nord-est de Pékin, aux abords de la grande muraille de Chine, ce nouveau domaine skiable est développé par Hebei Tourism Investment, société d'Etat en charge du développement touristique de la province olympique du Hebei. MND réalise actuellement pour cette même station une télécabine et un télésiège débrayables.

Hebei Tourism Investment, structure d'Etat en charge de la promotion du tourisme de la région olympique du Hebei, a commandé à MND SNOW, le pôle enneigement du groupe MND, et à son partenaire chinois Beijing Snow Elan, l'installation d'une solution complète d'enneigement automatisée comprenant 120 enneigeurs ventilateurs et 3 salles de pompage.

Le montant total de ce chantier s'élève à plus de 8 millions d'euros dont 5 ME pour le groupe MND. Ce projet pluriannuel, qui s'étalera jusqu'en 2022, débutera cet automne par la phase d'ingénierie.

MND et Hebei Tourism Investment collaborent déjà depuis plusieurs années. Le groupe français réalise actuellement, sur le même domaine skiable, l'installation d'une télécabine et d'un télésiège débrayables, consécutivement au contrat remporté en 2018 par le pôle Transport par câble, MND Ropeways. Hebei Tourism Investment renouvelle sa confiance à MND, et bénéficiera ainsi de l'offre globale du groupe sur le site de Golden Mountain.