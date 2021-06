MND s'engage auprès de l'Office National des Forêts

(Boursier.com) — MND , spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations annonce la signature d'un partenariat avec l'Office National des Forêts Savoie-Mont-Blanc, en faveur de la forêt publique et des espaces naturels de montagne. Deux projets, à Tignes et Villard-Sallet en Savoie, sont lancés dès cette année 2021.

Acteur majeur de l'aménagement de la montagne, MND est très attaché à son implantation en Savoie et aux territoires alpins. MND partage avec l'ONF le souhait de lutter contre le réchauffement climatique de manière concrète dans les Alpes. C'est pourquoi un partenariat a été conclu entre les deux parties via la signature d'une première convention de trois ans, afin de soutenir dans la durée des opérations de reconstitution ou de renforcement de forêts existantes. Chaque projet cofinancé sera remis en propriété aux communes forestières concernées localement, qui en assureront la gestion durable au titre de patrimoine naturel. Ce partenariat significatif est le premier conclu entre une entreprise industrielle basée en Savoie et l'ONF.

Dans une volonté de développement durable, MND et l'ONF ont choisi de contribuer à des projets pluriannuels, dont les deux premiers démarrent dès cette année avec l'accord et le soutien des communes forestières concernées à Villard-Sallet et Tignes.

Reconstitution d'une forêt diversifiée et sensibilisation à l'environnement à Villard-Sallet, commune proche du siège de MND

La petite forêt communale de Villard-Sallet est une forêt de plaine située à 400 mètres d'altitude, en rive gauche de la rivière Isère, entre Montmélian et La Rochette, au coeur de la communauté de communes Coeur de Savoie, proche de Chambéry. La forêt souffre du changement climatique trop rapide, et 2 hectares de peuplement d'épicéas ont été ravagés par des scolytes en 2019 à la suite des sécheresses et des canicules successives, imposant la coupe des arbres.

La commune de Villard-Sallet et la communauté de communes se sont mobilisées en 2020 et 2021 pour mettre en oeuvre avec l'ONF un projet de plantation qui permette d'adapter la forêt au réchauffement climatique, de renforcer le stockage carbone sur ce territoire déjà engagé dans une démarche "énergie positive" (TEPOS), et de développer la biodiversité en diversifiant les essences. Dans ce projet, MND participera à la réalisation d'un évènement participatif à l'automne 2021 auprès des publics scolaires pour les sensibiliser à l'environnement, puis contribuera en 2022 et 2023 à l'entretien des plantations pour assurer la pérennité des jeunes arbres.

Le projet de Villard-Sallet fait l'objet d'un co-financement de la communauté de communes pour la fourniture des plants, et de l'Institut Lumière, partenaire de l'ONF pour la 11ème année en 2020, sur la phase amont de plantation.

Création d'une nouvelle forêt multifonctionnelle d'altitude à Tignes, à proximité du domaine skiable de Tignes Val d'Isère

La commune de Tignes souhaite réaliser avec l'ONF le boisement de 4,5 hectares de versant visible depuis la route menant à la station de Tignes, sur le domaine skiable de Tignes Val d'Isère. Á plus de 2000 métres d'altitude, ces 4,5 hectares de futur boisement cumulent quatre objectifs : ralentir les coulées de neige, créer une zone refuge pour l'avifaune et l'emblématique Tétras Lyre, stocker du carbone à long terme et enrichir les paysages de la station.

La mise en place de cette forêt s'appuiera sur des techniques de restauration en montagne avec la réalisation de plantations d'arbres en collectif, sur des banquettes abritées des skieurs, et de la reptation de la neige par des étraves bois construites sur mesure. Dans le cadre de ce projet, MND participera de 2021 à 2023 à la plantation et protection de plus de 3.000 arbres répartis en une centaine de collectifs (micro boisements étagés) destinés à résister aux conditions locales difficiles.

Le projet de Tignes est aussi soutenu par la société en charge des remontées mécaniques du domaine skiable, la Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM) à Tignes, filiale de la Compagnie des Alpes. L'investissement du domaine skiable de Tignes dans le développement durable est reconnu par sa certification Green Globe depuis 2015. La STGM a ainsi choisi de s'engager localement avec l'ONF aux côtés de la commune de Tignes et de MND pour soutenir pendant 3 ans la création d'une future forêt d'altitude.

Pour 2022 et 2023 un 3ème site est à l'étude en Tarentaise en lien avec les communes concernées, pour un projet supplémentaire.