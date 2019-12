MND reporte la publication du rapport annuel

(Boursier.com) — MND annonce que la publication de son rapport financier annuel 2018/2019, incluant les comptes de l'exercice 2018/2019 audités, est reportée au 30 décembre, après la clôture des marchés d'Euronext, en lieu et place du 29 novembre 2019. Du fait d'un exercice 2018/2019 d'une durée exceptionnelle de 15 mois (1er avril 2018 - 30 juin 2019), compte tenu de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, et d'une année particulièrement atypique, marquée par la restructuration financière ayant conduit à une recapitalisation majeure au cours de l'été, ce report vise à permettre de finaliser les derniers travaux d'audits sur les comptes annuels avec les Commissaires aux comptes et le rapport financier annuel de l'exercice, précise le groupe. En conséquence, l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de l'exercice 2018/2019 sera convoquée en février 2020.