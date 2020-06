MND remporte la construction de la 2ème ligne du réseau de téléphérique urbain de Saint-Denis à La Réunion

MND remporte la construction de la 2ème ligne du réseau de téléphérique urbain de Saint-Denis à La Réunion









(Boursier.com) — Le constructeur français de transport par câble MND, mandataire du Groupement Payenke rassemblant six entreprises, a été choisi par la CINOR (Communauté intercommunale du nord de La Réunion) pour concevoir, construire et assurer la maintenance du futur téléphérique urbain de Saint-Denis, chef lieu de l'île de La Réunion, qui ouvrira au public en 2023. D'une longueur de 1,3 km, ce téléphérique urbain reliera le quartier de La Montagne à celui de Bellepierre dans le centre de Saint-Denis. Il permettra de sécuriser et de désengorger la route de La Montagne empruntée quotidiennement par un flux de plus de 12.000 véhicules.

En dehors de ses qualités d'écomobilité et de franchissement d'obstacles, ce mode de déplacement sûr, rapide, silencieux et accessible à tous, réduira les temps de parcours grâce à une alternative pérenne et performante à la route départementale 41. Il facilitera la mobilité des 13.000 habitants du quartier de La Montagne, tout en offrant au secteur de nouvelles opportunités de développement urbain, économique et touristique. Le téléphérique sera interconnecté aux réseaux de transports publics. Le montant de l'investissement pour sa construction s'élève à 39,8 millions d'euros, dont 13,9 millions d'euros pour MND.

Un téléphérique urbain moderne, silencieux et novateur

Le téléphérique urbain de La Montagne intègre les technologies les plus récentes et les plus avancées, alliées à un design des cabines aux formes fluides et arrondies. Le système retenu est un va-et-vient bi-câble avec une voie élargie à 16 mètres pour une forte résistance au vent (jusqu'à 120 km/h). Grâce à cette technologie, la vitesse des cabines est élevée et peut atteindre 45 km/h. Les deux cabines de 50 places au design unique seront composées de structures entièrement vitrées à protection anti-UV haute performance. Elles offriront ainsi un grand confort aux usagers et un panorama époustouflant à 360o sur Saint-Denis et son fabuleux environnement.

Installés sur le bâtiment de la station Vigie, les 600 m2 de panneaux photovoltaïques produiront l'équivalent de 92% de la consommation électrique annuelle de l'installation.